«Не реви! Приеду!» Считавшийся погибшим боец позвонил жене после обмена пленными — видео

В ходе недавнего обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной произошло неожиданное возвращение. Российский военнослужащий, которого родные уже официально считали погибшим в зоне боевых действий, оказался жив и вернулся домой.

История Алексея могла бы стать трагической, если бы не упорство его супруги. Несмотря на официальные уведомления о смерти, женщина отказывалась верить в худшее и искала любую информацию о муже. Благодаря содействию уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и представителей Красного Креста удалось выяснить: всё это время мужчина находился в плену.

Боец оказался жив и вернулся из украинского плена. Видео © Telegram / Раптли

Эмоциональный момент первого звонка домой попал на видео. Боец, едва получив возможность связаться с близкими, постарался их успокоить: «Не реви! Приеду! Не хороните меня, рановато ещё».

Слова поддержки прозвучали бодро, однако скрытое напряжение всё же выдавало состояние вернувшегося домой человека. После завершения разговора военный не смог сдержать эмоций, шмыгнув носом. На уточняющий вопрос окружающих о простуде, он с грустной улыбкой ответил: «Не только».