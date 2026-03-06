«Жив, здоров»: Первые слова бойца после освобождения из плена растрогали до слёз

Российский боец, вернувшийся домой по обмену, сумел связаться с семьей. Первый звонок после долгой разлуки он совершил самому близкому человеку — маме.

Военнослужащие позвонили родным после обмена. Видео © Минобороны России

Во время беседы мужчина не скрывал переполнявших его эмоций. Несмотря на слезы, на лице солдата сияла искренняя улыбка.

Разговор получился крайне трогательным для обеих сторон. Защитник старался успокоить родительницу, демонстрируя, что самые тяжелые испытания остались позади.

«Мам, привет! Я обменялся. Всё нормально, жив, здоров», — сказал он дрожащим голосом, едва сдерживая слёзы.

В завершение он пообещал вновь выйти на связь, как только окажется в столице.

Ранее стало известно о проведении очередного обмена военнопленными с украинской стороной. В ходе процедуры из украинского плена были возвращены 300 российских военнослужащих, а взамен Киеву передали 300 бойцов ВСУ. После обмена освобождённые солдаты направились к местам дислокации для отдыха и прохождения медицинской реабилитации.