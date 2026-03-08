Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
8 марта, 03:24

Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 59 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Подразделения группировки войск «Запад» в течение суток уничтожили 59 тяжёлых боевых квадрокоптеров Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты барражирующие и управляемые авиационные боеприпасы, 11 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 59 тяжёлых боевых квадрокоптеров», — сообщил Бигма.

Помимо воздушных целей, на земле были выявлены и ликвидированы 9 наземных робототехнических комплексов и 33 пункта управления дронами, принадлежащих Вооружённым силам Украины.

Основатель «Азова»* формирует преданную армию радикалов на послевоенный период

Кроме того, двое бойцов Вооружённых сил Украины сдались в плен за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых. По его данным, за тот же период группировка выявила и уничтожила 24 пункта управления БПЛА противника. Также было ликвидировано 14 беспилотников самолётного типа и 31 тяжёлый боевой квадрокоптер R-18.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Виталий Приходько
