Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 59 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ

Кроме того, двое бойцов Вооружённых сил Украины сдались в плен за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых. По его данным, за тот же период группировка выявила и уничтожила 24 пункта управления БПЛА противника. Также было ликвидировано 14 беспилотников самолётного типа и 31 тяжёлый боевой квадрокоптер R-18.