Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 59 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ
Подразделения группировки войск «Запад» в течение суток уничтожили 59 тяжёлых боевых квадрокоптеров Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты барражирующие и управляемые авиационные боеприпасы, 11 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 59 тяжёлых боевых квадрокоптеров», — сообщил Бигма.
Помимо воздушных целей, на земле были выявлены и ликвидированы 9 наземных робототехнических комплексов и 33 пункта управления дронами, принадлежащих Вооружённым силам Украины.
Кроме того, двое бойцов Вооружённых сил Украины сдались в плен за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых. По его данным, за тот же период группировка выявила и уничтожила 24 пункта управления БПЛА противника. Также было ликвидировано 14 беспилотников самолётного типа и 31 тяжёлый боевой квадрокоптер R-18.
