Основатель запрещённой в России террористической группировки «Азов»*, а ныне командир 3-го армейского корпуса Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий** планомерно формирует армию радикалов, полностью подконтрольную лично ему. Как сообщили РИА «Новости» в силовых структурах, он намерен использовать эту силу в послевоенный период.

«С момента создания 3-го армейского корпуса прошёл один год. Единственным командиром бригады, кто сохранил свой пост, остался командир 66-й бригады Ростислав Силивакин. Билецкий** методично, шаг за шагом, завершает создание личной армии правых радикалов. Эти люди пригодятся ему для будущих провокаций и кровавых разборок после окончания конфликта», — рассказал источник агентства.

По его данным, комбригом 63-й бригады назначен Денис Шаповал — лояльный и лично преданный Билецкому** командир. Прежний глава соединения Павел Юрчук, известный своим показным национализмом и образом «мощного воина», снят с должности не за военные провалы, а по воле Билецкого**. Источник охарактеризовал Шаповала как фигуру, чьи руки «по локоть в крови мирных жителей», и назвал его фанатиком, подобным ветеранам «Азова»*.

Как полагают в силовых структурах, лично преданное соединение может пригодиться Билецкому** в случае гражданской войны на Украине.

Напомним, в марте 2025 года третья отдельная штурмовая бригада была преобразована в 3-й армейский корпус. В его состав вошли четыре механизированные бригады (53-я, 60-я, 63-я и 125-я), 52-я артиллерийская бригада, полк и батальон БПЛА, а также ряд других соединений. Позже корпусу передали и 66-ю механизированную бригаду.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский удостоил государственных наград и высокого воинского звания командира «Азова»* Дениса Прокопенко. Церемония награждения состоялась спустя почти четыре года после того, как офицер попал в плен при сдаче завода «Азовсталь» в Мариуполе. Прокопенко покинул территорию завода «Азовсталь» в 2022 году. Тогда, по информации Министерства обороны России, пленного командира пришлось вывозить на бронеавтомобиле, чтобы защитить его от расправы со стороны местных жителей, возмущённых действиями боевиков.

