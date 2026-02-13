«Связали и бросили умирать»: Пленный «азовец» поведал о казни мирняка под Димитровом

Пленный украинский военнослужащий Даниэль Жарков заявил в разговоре с ТАСС, что в районе Димитрова к их позиции пришёл гражданский за помощью, после чего его связали и оставили в окопе, который затем загорелся после ударов с беспилотников.

«К нам на позицию пришел гражданский. Я вышел на командование, командование сказало его связать. Я передал это побратимам, побратимы его связали после допроса», — рассказал Жарков.

По его словам, после того как данные, полученные от мужчины, были переданы, командование приказало покинуть окоп. Затем по нему, как утверждает пленный, начали наносить удары операторы БПЛА, после чего начался пожар.

«После того как прошли скиды, побратим говорит, что он за него зацепился (за тело мирного жителя - прим. ТАСС), [когда боевики снова спустились в окоп]. Это происходило в Мирнограде. <...> Он [мирный житель] задохнулся», — добавил Жарков.

Ранее ТАСС сообщал о сдаче в плен в районе Димитрова шестерых бойцов «Азова»* во главе с командиром Даниэлем Жарковым. В том же разговоре, пишет агентство, он также признался, что убил ножом раненого российского бойца в доме пенсионерки неподалёку от Димитрова.

Ранее в Сумской области в плен попал украинский военнослужащий, который отправился на фронт из-за крупного долга. Он задолжал значительную сумму за разбитый иностранный автомобиль и, чтобы расплатиться, отправился в зону боевых действий.