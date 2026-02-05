Мединский: Киев спустя полгода принял пленных, от которых раньше отказывался

Киев в рамках обмена пленными принял солдат, от которых ранее отказывался. Данное заявление сделал помощник президента России Владимир Мединский в своём Telegram-канале.

По его словам, обмен прошёл в рамках Стамбульских договорённостей. С каждой стороны было передано по 152 пленных и по пять раненых, в сумме 157 человек.

«Наши ребята вернулись домой, это главное. С украинской стороны — пленные из той тысячи, которую Украина не хотела брать», — отметил Мединский.

Он добавил, что Россия также вернула на Родину троих жителей Курской области, которых ВСУ в 2024 году фактически взяли в заложники.

Напомним, ранее Минобороны РФ показало видео с вернувшимися из плена, а также кадры того, как бойцы звонили родным. Сейчас военнослужащие будут проходить медицинские обследования и реабилитацию, после чего воссоединятся со своими семьями.