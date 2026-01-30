Солдат украинских войск попал в плен на линии боевого соприкосновения в Сумской области, пытаясь расплатиться с крупным долгом за разбитый автомобиль. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«Украинский майор войск радиационной, химической и биологической защиты попал в плен на передовой. Причиной, по которой офицер оказался в окопах вместе с пехотой, стал крупный денежный долг», — сказал источник.

Офицер задолжал значительную сумму за разбитый иностранный автомобиль. Чтобы собрать средства на выплату долга, майор отправился на фронт в Сумской области и выполнял задачи рядового состава. На линии боевого соприкосновения он оказался в плену.

Ранее сообщалось, что стала доступна запись радиопереговоров командующего ВСУ с подчинённым на передовой. Украинский солдат сообщил о критической ситуации, отметив, что лишён воды, поскольку весь запас замёрз, и попросил о замене из‑за истощения сил. Вместо распоряжений о снабжении или подкреплении командующий предложил ему сделать дыхательное упражнение.