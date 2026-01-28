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Опубликовано 28 января, 07:34

Командир ВСУ посоветовал молящему о помощи бойцу сделать дыхательное упражнение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Командующий Вооружёнными силами Украины в радиопереговорах дал своему подчинённому на передовой неожиданный совет, услышав его жалобы на тяжёлое положение. Запись этого разговора оказалась в распоряжении журналистов РИА «Новости».

Украинский военный вышел на связь с сообщением о критической ситуации. Он объяснил, что лишён возможности пить, поскольку весь его запас воды превратился в лёд, и попросил о замене, ссылаясь на полное истощение сил.

Вместо распоряжений о подкреплении или снабжении командир предложил ему специфическую методику.

«Сейчас сделай три коротких вдоха, один большой выдох. Соберись, друг, держи себя в руках», — ответил он.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что вернувшиеся из самовольного оставления части солдаты в первую очередь направляются для комплектования подразделений на самых напряжённых участках фронта. По его словам, там, где ведутся активные бои, есть потребность в пополнении личного состава.

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Вероника Бакумченко
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