Командир ВСУ посоветовал молящему о помощи бойцу сделать дыхательное упражнение

Командующий Вооружёнными силами Украины в радиопереговорах дал своему подчинённому на передовой неожиданный совет, услышав его жалобы на тяжёлое положение. Запись этого разговора оказалась в распоряжении журналистов РИА «Новости».

Украинский военный вышел на связь с сообщением о критической ситуации. Он объяснил, что лишён возможности пить, поскольку весь его запас воды превратился в лёд, и попросил о замене, ссылаясь на полное истощение сил.

Вместо распоряжений о подкреплении или снабжении командир предложил ему специфическую методику.

«Сейчас сделай три коротких вдоха, один большой выдох. Соберись, друг, держи себя в руках», — ответил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что вернувшиеся из самовольного оставления части солдаты в первую очередь направляются для комплектования подразделений на самых напряжённых участках фронта. По его словам, там, где ведутся активные бои, есть потребность в пополнении личного состава.