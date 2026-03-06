Главарь киевского режима Владимир Зеленский удостоил государственных наград и высокого воинского звания командира «Азова»* Дениса Прокопенко. Церемония награждения состоялась спустя почти четыре года после того, как офицер попал в плен при сдаче завода «Азовсталь» в Мариуполе. Такой информацией делится портал «Новости Live».

«(Зеленский. — Прим. Life.ru) наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого «За мужество» и Данила Галицкого и вручил погоны бригадного генерала Денису Прокопенко», — сказано в публикации.

Прокопенко покинул территорию завода «Азовсталь» в 2022 году. Тогда, по информации Министерства обороны России, пленного командира пришлось вывозить на бронеавтомобиле, чтобы защитить его от расправы со стороны местных жителей, возмущённых действиями боевиков.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ должны создать буферную зону на территории России для защиты Харьковской области. По его словам, создание такого «пояса безопасности» рассматривается как одна из ключевых задач для командования Вооружённых сил Украины.

