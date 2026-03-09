Украинские диверсанты попытались тайно проникнуть в Купянск в гражданской одежде, но их выдал страх перед российским дроном. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке войск ВС РФ «Север».

Группа двигалась вдоль берега реки Оскол, прячась за деревьями. Когда российский разведывательный беспилотник заметил их, один из бойцов перенервничал и открыл огонь. БПЛА уклонился и вызвал подкрепление.

Вскоре над позициями диверсантов появился FPV-дрон на оптоволокне — неуязвимый для средств радиоэлектронной борьбы. Украинцы попытались отстреливаться, затем бросились бежать, но были настигнуты и уничтожены.

Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия впервые применила ствольную артиллерию для удара по Краматорску. Огонь вёлся по северо-восточной части города — в районе посёлка Беленькое, который находится под контролем украинских сил.