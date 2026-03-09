Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 05:36

Ряженые диверсанты ВСУ сорвали прорыв в Купянск под прикрытием, испугавшись дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vaakim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vaakim

Украинские диверсанты попытались тайно проникнуть в Купянск в гражданской одежде, но их выдал страх перед российским дроном. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке войск ВС РФ «Север».

Группа двигалась вдоль берега реки Оскол, прячась за деревьями. Когда российский разведывательный беспилотник заметил их, один из бойцов перенервничал и открыл огонь. БПЛА уклонился и вызвал подкрепление.

Вскоре над позициями диверсантов появился FPV-дрон на оптоволокне — неуязвимый для средств радиоэлектронной борьбы. Украинцы попытались отстреливаться, затем бросились бежать, но были настигнуты и уничтожены.

Военблогер сообщил об ударе по штабу 100-й бригады ВСУ в Краматорске
Военблогер сообщил об ударе по штабу 100-й бригады ВСУ в Краматорске

Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия впервые применила ствольную артиллерию для удара по Краматорску. Огонь вёлся по северо-восточной части города — в районе посёлка Беленькое, который находится под контролем украинских сил.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar