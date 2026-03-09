Военблогер сообщил об ударе по штабу 100-й бригады ВСУ в Краматорске

В районе Краматорска российские войска нанесли удар по месту расположения подразделения вооружённых формирований Украины. Целью атаки стал штаб одной из украинских бригад, где в этот момент проходило совещание. О произошедшем сообщил военный блогер Борис Рожин в своём телеграм-канале.

По его словам, российские военные нанесли удар по штабу 100-й бригады ВСУ, который находился на территории города. Как утверждает Рожин, атака пришлась на момент проведения совещания. По его данным, в результате удара были ликвидированы 15 украинских военнослужащих, ещё 22 получили ранения.

Кроме того, по информации блогера, в зоне удара была уничтожена техника противника — четыре пикапа и два бронеавтомобиля. Он также отметил, что о проведении важного совещания может свидетельствовать большое количество автотранспорта, находившегося рядом со штабом в момент атаки.

Ранее Life.ru писал, что российские военные впервые применили ствольную артиллерию по Краматорску. Удар пришёлся по северо-восточной части города, в районе посёлка Беленькое, который находится под контролем ВСУ.