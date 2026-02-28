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Опубликовано 28 февраля, 06:38

Армия России нанесла первый удар по Краматорску ствольной артиллерией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rocksweeper

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rocksweeper

Вооружённые силы России впервые применили ствольную артиллерию по Краматорску, который в данный момент находится под контролем ВСУ. Удар пришёлся на северо-восточные окраины города. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.

«Ствольная артиллерия российской армии нанесла первый удар по Краматорску. По сообщениям украинских ресурсов удар пришёлся по посёлку городского типа Беленькое», — написал он.

Факт обстрела подтверждают украинские аналитические ресурсы. Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.

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Ранее военные эксперты оценивали перспективы освобождения Славянска и Краматорска. Завершение операции может занять до октября, при этом российские войска способны выйти на ближайшие подступы к агломерации уже к июню.

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Милена Скрипальщикова
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