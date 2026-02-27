Военный эксперт раскрыл возможные сроки освобождения Славянска и Краматорска
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Освобождение Славянска и Краматорска может завершиться до октября, а уже к июню российские войска способны выйти на ближайшие подступы к этой агломерации. Военный эксперт Александр Артамонов предупреждает: процесс будет тяжёлым и неторопливым из-за мощных укреплений и особенностей советской промышленной архитектуры.
«Славянско-Краматорская агломерация — это большой промышленный район, превращённый в сплошное укрепление. Начнётся его тяжёлое освобождение. Может быть, оно затянется до заморозков, до сентября-октября. Цена быстрого освобождения — это большие жертвы», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.
По его словам, предприятия в этих городах строились в советское время с расчётом на оборону в случае большой войны с Западом, и ВСУ эффективно используют эти особенности. Артамонов уверен: именно на взятии этой агломерации и закончится освобождение Донбасса.
«К сожалению, ВСУ очень неплохо используют эти особенности советской промышленной архитектуры, поэтому освобождение будет неторопливое», — заключил он, подчеркнув, что спешка в таких условиях чревата высокими потерями.
А ранее Life.ru сообщал, что подразделения группировки войск «Южная» ведут бои за Константиновку в ДНР и продолжают наступление на широком фронте. По данным Генштаба ВС РФ, соединения и части группировки также продвигаются от Северска в направлении Славянска.
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