Освобождение Славянска и Краматорска может завершиться до октября, а уже к июню российские войска способны выйти на ближайшие подступы к этой агломерации. Военный эксперт Александр Артамонов предупреждает: процесс будет тяжёлым и неторопливым из-за мощных укреплений и особенностей советской промышленной архитектуры.

«Славянско-Краматорская агломерация — это большой промышленный район, превращённый в сплошное укрепление. Начнётся его тяжёлое освобождение. Может быть, оно затянется до заморозков, до сентября-октября. Цена быстрого освобождения — это большие жертвы», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

По его словам, предприятия в этих городах строились в советское время с расчётом на оборону в случае большой войны с Западом, и ВСУ эффективно используют эти особенности. Артамонов уверен: именно на взятии этой агломерации и закончится освобождение Донбасса.

«К сожалению, ВСУ очень неплохо используют эти особенности советской промышленной архитектуры, поэтому освобождение будет неторопливое», — заключил он, подчеркнув, что спешка в таких условиях чревата высокими потерями.