Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 05:34

Мирошник назвал удары ВСУ по Брянску военным преступлением

Родион Мирошник. Обложка © Telegram / МИД России

Родион Мирошник. Обложка © Telegram / МИД России

Ракетный удар ВСУ по гражданским объектам в Брянске является военным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права. Об этом в своём Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Формирования киевского режима совершили военное преступление, нанеся ракетный удар по гражданским объектам в Брянске. Пострадали более 40 мирных жителей», — написал он.

Он подчеркнул, что произошедшее следует рассматривать как серьёзное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права. Мирошник добавил, что подобные действия, по его оценке, подпадают под квалификацию военных преступлений и требуют соответствующей правовой оценки.

Захарова: РФ доведёт до ООН данные о преднамеренном ударе Киева по Брянску
Захарова: РФ доведёт до ООН данные о преднамеренном ударе Киева по Брянску

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки в регионе погибли шесть мирных жителей, ещё 37 человек получили ранения. В больницы Брянска были доставлены 35 человек, часть из них находится в тяжёлом состоянии. В городе продолжают работать бригады скорой помощи, проводится первичный осмотр и диагностика раненых.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar