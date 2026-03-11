Постоянное представительство России сообщит в ООН о ракетном ударе Киева по Брянску, в результате которого погибло шесть человек. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

«Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно», — написала Захарова.

Она добавила, что секретариат ООН регулярно комментирует ситуацию вокруг украинского кризиса и не может не замечать гибель и ранения мирных жителей. Захарова задалась вопросом — будет ли генеральный секретарь и его представители вновь избегать комментариев.