Медведев назвал пять главных угроз новых технологий для человечества

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» под названием «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад» заявил, что прорывные инновации несут не только прогресс, но и серьёзные риски, способные превратить будущее в «дорогу в ад».

По его словам, человечество стоит на пороге революционных изменений, связанных с пятью ключевыми технологиями (искусственный интеллект и ещё четыре направления, включая синтетическую биологию). Медведев подробно разобрал угрозы, которые они создают, если развитие пойдёт без контроля.

Во-первых, он указал на рост структурной безработицы. Широкое внедрение ИИ поставит под удар рабочие места миллионов людей, приведёт к экспоненциальному росту безработицы и нарушит глобальные цепочки разделения труда. Это угрожает работникам по всему миру, экономикам целых стран и международной торговле. Нобелевский лауреат Роберт Шиллер уже предупреждал о массовой структурной безработице, которую пока невозможно оценить в полной мере.

Другая угроза — взлом критически важных процессов хакерами. Передача ИИ управления крупными производствами, холдингами и целыми отраслями экономики создаст уязвимости для кибератак на критическую инфраструктуру. Это — серьёзная проблема для государств, предприятий и всей глобальной экономики.

Ещё одна проблема, с которой может столкнуться человечество, — выход искусственного интеллекта из под контроля. По словам Медведева, мы уже не можем понять логику решений нейросетей. И если ИИ, управляющий, например, атомными электростанциями, выйдет из-под контроля или сознательно устроит сбой, последствия будут апокалиптическими. И это грозит всему человечеству, о чём уже говорят политики и бизнес.

Другой риск кроется в создании нейросетевых копий людей, что можно использовать для мошенничества, терроризма, кражи данных, денег и имущества. Подобное подрывает доверие к властям, грозит обычным гражданам и государствам, повышая риск нелегального доступа к чувствительным данным.

Также Медведев переживает из-за развития синтетической биологии, технологий редактирования генома и сборки вирусов из цифровых последовательностей. По его мнению, это позволяет создавать новые патогены, и Штаты не просто так имеют 400 лабораторий двойного назначения, в том числе на постсоветском пространстве. Политик считает, что Вашингтон способен управлять целыми эпидеями и по своему усотрению формировать очаги заражения у границ РФ и других государств. С последстями может столкнуться всё человечество.

«Зомби-апокалипсис, показанный в игре и сериале The Last of Us, может перестать быть фантастикой», — написал Медведев.

А ещё зампред Совбеза обратил внимание на развитие беспилотных систем. Стремительное усовершенствование таких комплексов вкупе с ИИ-технологиями создаёт условия для применения целого «роя» дронов под контролем одного человека. В целом, на поле боя сильно выросла дистанция между убийцей и жертвой, из-за чего война приобретает характер видеоигры, а моральные нормы размываются.

Медведев подчёркивает: технологии сами по себе нейтральны, но без жёсткого регулирования и международного контроля они могут радикально изменить мир в худшую сторону

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что украинский кризис рано или поздно подойдёт к концу. Зампред Совбеза России также назвал Незалежную несуществующей «страной 404».