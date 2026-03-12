Захарова «тыкнула» шведскому политику, грозившему разбомбить Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на угрозы экс-премьера Швеции о ядерном ударе по территории нашей страны посоветовала ему сначала заняться собственным образованием и подумать о защите Гренландии. В ходе брифинга дипломат выразила обеспокоенность по поводу высказываний бывшего премьер-министра Швеции, ныне лидера парламентской оппозиции и председателя социал-демократической партии, Магдалены Андерссон. В частности, было отмечено, что её слова о достаточности европейского ядерного потенциала для «полного уничтожения России» демонстрируют «чрезмерный уровень враждебности» по отношению к РФ и её гражданам.

«Хочется спросить, кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием и говорить, что от России ничего не останется, потому что её якобы разбомбят в пух и прах? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы? Что ты создала? Кого ты спасла? Кому ты помогла?» — возмутилась Захарова.

Дипломат рекомендовала Андерссон сосредоточиться на вопросах соседней страны, аргументируя это тем, что Гренландия остро нуждается в её защите. Она подчеркнула, что сначала необходимо обеспечить суверенитет европейских государств, а лишь затем приступать к более масштабным задачам по «обустройству планеты».

Ранее Захарова с иронией отреагировала на заявления европейских политиков о том, что Россия якобы получает выгоду от конфликта на Ближнем Востоке. Комментируя слова председателя Европейского совета Антониу Кошты и других западных политиков, она вспомнила строчки из популярной песни Shaman.