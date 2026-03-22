Дмитриев: Страны ЕС с гордостью займут конец очереди за энергоресурсами РФ

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза вскоре попытаются вернуться к закупкам российских энергоресурсов. Однако, по его словам, очередь будет длинной, и европейским государствам придётся с гордостью занять её конец.

Своё мнение он высказал в соцсети X, добавив, что никакие меры не смогут предотвратить крупнейший энергетический кризис в истории. Россия, по его словам, продолжит оставаться ключевым поставщиком.