21 марта, 21:01

Дмитриев: Страны ЕС с гордостью займут конец очереди за энергоресурсами РФ

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза вскоре попытаются вернуться к закупкам российских энергоресурсов. Однако, по его словам, очередь будет длинной, и европейским государствам придётся с гордостью занять её конец.

Своё мнение он высказал в соцсети X, добавив, что никакие меры не смогут предотвратить крупнейший энергетический кризис в истории. Россия, по его словам, продолжит оставаться ключевым поставщиком.

Захарова: Германия подвела себя к краю пропасти, отказавшись от поставок из РФ

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, исключившей возможность возвращения к закупкам российского газа даже в случае физической нехватки топлива в Европе, заявил, что Россия может полностью переориентировать экспорт энергоресурсов на новые растущие рынки, если они окажутся более выгодными. По словам Пескова, приоритетом для России останутся те направления, где спрос выше, а условия для поставок привлекательнее.

Артём Гапоненко
