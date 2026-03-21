21 марта, 10:26

Захарова: Германия подвела себя к краю пропасти, отказавшись от поставок из РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mo Photography Berlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mo Photography Berlin

Отказ Германии от российских энергоносителей подводит страну и её граждан к краю пропасти. Последствия для немецкой экономики и населения будут весьма неприятными, сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова у себя в телеграм-канале.

Дипломат напомнила, что дешёвое российское топливо когда-то давало мощный импульс промышленности ФРГ и делало немецкие товары конкурентоспособными. Идеологический разрыв этих связей, по её словам, привёл к удорожанию производства и волне банкротств.

«Германию и её народ буквально подводят к краю пропасти», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что даже на фоне тяжёлых последствий ни один немецкий политик не предложил вернуться к энергосотрудничеству с Россией, словно курс на уничтожение промышленности и есть цель властей.

Германия хочет лишить пособий украинцев, способных воевать
Германия хочет лишить пособий украинцев, способных воевать

Однако в Германии всё же есть политики, понимающие необходимость поставок энергоресурсов из России, вот только их особо не слушают. Ранее Life.ru рассказывал, что сопредседатель немецкой партии BSW требует восстановить закупки российской нефти по «Дружбе».

