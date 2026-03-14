Германия хочет лишить пособий украинцев, способных воевать

В Германии планируют ограничить выплаты по безработице для украинских мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на заявления представителей ХДС и ХСС.

По словам политиков, молодые украинцы, способные воевать, не должны автоматически попадать в немецкую социальную систему.

«Молодые люди с Украины, способные к военной службе, не должны входить в немецкую систему социального обеспечения», — заявил представитель парламентской группы ХДС по внутренней политике Александр Тром.

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт (ХСС) также призвал украинские власти ограничить выезд мужчин в ЕС. Он выразил обеспокоенность масштабами эмиграции.

В конце прошлого года бундестаг уже ужесточил правила: украинцы, прибывшие в Германию после апреля 2025 года, теперь рассматриваются как лица, ищущие убежища не из зоны активных боевых действий.

В Германии ищут новые способы отправить всех приезжих украинцев поскорее домой. Ранее немецкое правительство захотело увеличить выплаты беженцам за добровольное возвращение на родину. Сейчас в качестве материального поощрения предоставляется около тысячи евро.