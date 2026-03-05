Почти сотню украинцев задержали в Польше в ходе рейда МВД

Польские правоохранительные органы провели масштабную операцию по всей стране. В ходе двухдневных рейдов задержали 147 иностранцев, которые находились в розыске. Среди задержанных 91 человек оказался гражданином Украины.

По данным Polskie Radio, операция проходила 2 и 3 марта. Одной из задач мероприятий была проверка законности пребывания иностранцев на территории Польши. Правоохранители проверяли документы и статус проживания. В общей сложности на депортацию направили 112 человек.

Ранее Life.ru писал, что границу с Россией в прошлом году пересекли более 32,5 тысяч граждан Украины. Подавляющее большинство — 30 714 человек — указали целью поездки частный визит.