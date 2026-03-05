Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 11:24

Почти сотню украинцев задержали в Польше в ходе рейда МВД

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs

Польские правоохранительные органы провели масштабную операцию по всей стране. В ходе двухдневных рейдов задержали 147 иностранцев, которые находились в розыске. Среди задержанных 91 человек оказался гражданином Украины.

По данным Polskie Radio, операция проходила 2 и 3 марта. Одной из задач мероприятий была проверка законности пребывания иностранцев на территории Польши. Правоохранители проверяли документы и статус проживания. В общей сложности на депортацию направили 112 человек.

Польша выступила против размещения войск НАТО на Украине в ущерб себе
Польша выступила против размещения войск НАТО на Украине в ущерб себе

Ранее Life.ru писал, что границу с Россией в прошлом году пересекли более 32,5 тысяч граждан Украины. Подавляющее большинство — 30 714 человек — указали целью поездки частный визит.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar