Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 01:28

Польша выступила против размещения войск НАТО на Украине в ущерб себе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Размещение сил НАТО на Украине невозможно, если это будет грозить безопасности Польши. Об этом говорится в новой стратегии внешней политики страны на 2026 — 2030 годы.

В Варшаве признали, что возможное привлечение войск государств альянса не допустимо, если идёт в ущерб надёжности гарантий безопасности для Польши и других союзников.

Борис Джонсон предложил уже сейчас ввести в Киев «‎немного солдат» из ЕС
Борис Джонсон предложил уже сейчас ввести в Киев «‎немного солдат» из ЕС

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой для РФ отправку европейских войск на Украину в рамках «коалиции желающих». Лавров подчеркнул — Россия не допускает существования милитаризованного и националистического государства у своих границ. Любые гарантии безопасности для Киева должны учитывать интересы Российской Федерации.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar