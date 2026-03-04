Владимир Путин
4 марта, 11:51

Борис Джонсон предложил уже сейчас ввести в Киев «‎немного солдат» из ЕС

Обложка © ТАСС / ЕРА

Украину пора поддержать отправкой на её территорию европейских военных. Причём сделать это следует «уже сейчас». Об этом заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«[Размещать западные войска надо] не на линии фронта, не в бою. И не обязательно нужно много солдат — нет, небольшой контингент, но из многих стран. Именно для того, чтобы показать, что Путин не имеет права вето на западный контингент на Украине», — подчеркнул Джонсон.

По его мнению, нужно наладить работу Львовского аэропорта, чтобы через него отправлять Киеву военнослужащих, а также необходимое оружие. Джонсон выразил уверенность, что пора перехватить инициативу у России.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что эскалация на Ближнем Востоке может замедлить переговорный процесс по Украине. По его словам, ключевую роль играет вовлечённость США: одни и те же люди участвуют в организации диалога, и теперь их внимание переключилось на новый конфликт.

Татьяна Миссуми
