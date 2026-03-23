The Economist: У администрации США нет удачных сценариев в конфликте с Ираном

Американская администрация оказалась в стратегическом тупике: все возможные сценарии дальнейших действий в конфликте с Ираном несут для Вашингтона серьёзные риски. Об этом пишет The Economist, анализируя текущую ситуацию после блокировки Ираном Ормузского пролива.

По мнению издания, Соединённые Штаты изначально выбрали ошибочную стратегию, не сумев предвидеть, что Тегеран может перекрыть ключевую морскую артерию.

«У Трампа есть четыре варианта дальнейших действий: переговоры, уход, продолжение или эскалация. Если он ещё не выбрал ни один из них, то это потому, что ни один не является хорошим», — говорится в материале.

Наиболее маловероятным сценарием издание называет дипломатическое урегулирование, поскольку стороны выдвигают несовместимые требования. Уход из конфликта без достижения целей неприемлем для президента, а продолжение авиаударов (к чему склоняются израильские союзники) не гарантирует успеха. Ещё один вариант — эскалация с ударом по иранским электростанциям, которым Трамп угрожал в случае, если пролив не откроют за 48 часов, грозит полномасштабной войной.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети X заявил, что президент США Дональд Трамп находится в состоянии нервного срыва на фоне конфликта с Ираном. По его словам, об этом известно всему окружению американского лидера — включая вице-президента Джей Ди Вэнса и военных. Политик призвал их отстранить Трампа от власти.