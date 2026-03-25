Песков усомнился в достоверности информации о мирном плане США по Ирану

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о некоем мирном плане США, который якобы был передан Ирану. В Кремле заявили, что не располагают такой информацией.

Представитель Кремля подчеркнул, что от иранских друзей никаких данных по этому поводу не поступало. В связи с этим в администрации президента не могут судить о достоверности подобных публикаций.

Официальный представитель главы государства также провел параллель с ситуацией вокруг украинского урегулирования, напомнив о «чехарде» с планами, которые ранее активно муссировались в информационном пространстве. По его словам, это регулярно происходило и раньше.

Он добавил, что в условиях текущего потока вводящих в заблуждение сведений делать какие-либо выводы без опоры на официальные источники невозможно.

«Сейчас такое количество информации, львиная доля которой является абсолютной ложью», — резюмировал Дмитрий Песков.

Напомним, ранее NYT сообщила, что США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению конфликта. По данным источников, при передаче документа посредником выступил Пакистан, а его содержание затрагивает ключевые для Тегерана темы: ракетную и ядерную программы, а также вопросы обеспечения свободы судоходства. При этом остаётся неясным, скольким представителям иранского руководства были адресованы предложения, и неизвестно, рассматривает ли Тегеран этот документ в качестве базы для дальнейших переговоров.