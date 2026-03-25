Киев проигрывает Тегерану в битве за внимание США: новые ракеты для ПВО уйдут на отражение атак Ирана

Украина утратила статус главного приоритета для Соединенных Штатов. Причиной этому стало масштабное противостояние Вашингтона и Тель-Авива с Ираном. Об этом говорится в публикации чешского издания Lidovky.

В статье отмечается, что эксперты по безопасности, предупреждавшие ещё на начальном этапе конфликта о негативных последствиях эскалации на Ближнем Востоке для Киева, оказываются правы.

Как пишет автор, попытки украинской стороны предложить помощь в перехвате иранских беспилотников, чтобы подчеркнуть свою значимость, не увенчаются успехом. Результатом сдвига фокуса внимания станет отсутствие новых боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее, 10 марта, агентство Bloomberg уже сообщало о критической угрозе дефицита ракет PAC-3 для украинских систем ПВО. Аналитики связывали это с интенсивным отражением иранских атак, которое стремительно исчерпывает мировые арсеналы.

Военная операция против Тегерана продолжается с 28 февраля. За это время стороны наносили удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры. Эскалация практически парализовала судоходство в Ормузском проливе — важнейшей артерии для поставок энергоносителей из Персидского залива. На этом фоне цены на сырьё обновили рекорды: 9 марта стоимость Brent превысила 119 долларов за баррель впервые с лета 2022 года.