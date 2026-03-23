«Бросят Украину»: В Европе запаниковали из-за новой угрозы со стороны Трампа

Европейские дипломаты бьют тревогу: они опасаются, что Вашингтон может свернуть поддержку Киева на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Как пишет Politico со ссылкой на источники, в Старом Свете всерьёз рассматривают сценарий, при котором Белый дом переключится исключительно на иранское направление.

Один из неназванных евродипломатов указал на непредсказуемость решений американского лидера Дональда Трампа. Он напомнил о ситуации с Гренландией и внезапном прекращении обмена разведданными с украинской стороной. По его словам, это доказывает, что риск полного отказа от обязательств перед Киевом существует всегда.

Главная причина беспокойства кроется в ресурсах. Конфликт с Ираном, как опасаются в Европе, истощает стратегические запасы ракет и систем ПВО, которые критически необходимы украинской армии. Особенно остро стоит вопрос с батареями Patriot, которые сейчас активно задействованы властями ОАЭ, тогда как нужда в них для Киева остаётся колоссальной.

В кулуарах подчёркивают, что нельзя допустить ситуации, при которой Соединённые Штаты будут способны удерживать фокус внимания только на одной горячей точке. Евросоюз пытается найти баланс, чтобы избежать разрыва трансатлантических связей.

Сейчас в Брюсселе рассчитывают на дипломатический манёвр. Лидеры надеются, что предложение ограниченного участия в операции против Исламской республики поможет удержать Трампа от резкой смены курса. В Европе полагают, что такой жест лояльности заставит американскую администрацию сохранить текущую линию в украинском вопросе.