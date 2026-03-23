23 марта, 09:37

Песков назвал лживой публикацию Politico о разведданных для Ирана и Украины

В Кремле категорически отвергли публикацию американского издания Politico о якобы контактах Москвы и Вашингтона по Ирану и Украине. На брифинге официальный представитель главы государства Дмитрий Песков дал резкую оценку материалу, который появился в западной прессе.

Речь идёт о статье, где утверждалось, будто Москва предлагала Вашингтону взаимный отказ от обмена разведданными с третьими странами. Согласно этой версии, российская сторона якобы хотела заморозить передачу Киеву секретных сведений в обмен на прекращение аналогичных действий в отношении Тегерана.

Песков назвал эти сведения не просто недостоверными, а сознательной ложью. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле ознакомились с этим сообщением.

«Оно относится к категории неправдивых, а точнее — лживых сообщений», — заявил представитель Кремля, комментируя публикацию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александр Юнашев
