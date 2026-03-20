Дмитриев опроверг публикацию Politico о якобы переданном РФ США предложении

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг информацию, распространённую изданием Politico. На личной странице в соцсети X он назвал материал американского СМИ он назвал фейком.

В публикации утверждалось, что Дмитриев якобы передал американской стороне предложение от России: прекращение передачи разведданных Ирану в обмен на отмену помощи Украине.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что последствия прежних энергетических решений для Евросоюза начинают проявляться на фоне резкого роста цен на газ в Европе. По его словам, риски, связанные с катастрофическими решениями главы Еврокомиссии в сфере энергетики, становятся реальностью.