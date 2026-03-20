«Необходима Россия»: Дмитриев указал ЕС, как пережить тяжёлый энергокризис
Дмитриев: Европе пора сменить руководство и отказаться от русофобии
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Европейским странам следовало бы осознать свои ошибки в энергетической политике, а также сменить руководство и начать совершать шаги в направлении восстановления связей с Россией. Так полагает спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Своим мнением он поделился в соцсети Х, комментируя западные прогнозы о том, что ЕС ожидает затяжной энергокризис.
«Как и предсказывалось, разрушительное энергетическое цунами скоро опустошит Европу. Как уже неоднократно объяснялось, Европе для выживания необходима Россия», — говорится в тексте.
Напомним, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия не будет пересматривать сроки отказа от российского сжиженного природного газа, несмотря на войну на Ближнем Востоке и разгоревшийся энергетический кризис.
