Европейским странам следовало бы осознать свои ошибки в энергетической политике, а также сменить руководство и начать совершать шаги в направлении восстановления связей с Россией. Так полагает спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Своим мнением он поделился в соцсети Х, комментируя западные прогнозы о том, что ЕС ожидает затяжной энергокризис.

«Как и предсказывалось, разрушительное энергетическое цунами скоро опустошит Европу. Как уже неоднократно объяснялось, Европе для выживания необходима Россия», — говорится в тексте.

Напомним, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия не будет пересматривать сроки отказа от российского сжиженного природного газа, несмотря на войну на Ближнем Востоке и разгоревшийся энергетический кризис.