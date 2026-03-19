Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая на шестой Московской неделе моды, заявил, что происходящее на мировых рынках подтверждает правоту позиции России. По его словам, это понимают и ценят во многих странах.

«Во многих странах сейчас большой интерес к России. Он связан не только с тем, что наши энергоносители самые востребованные в мире, а с тем, что люди понимают позицию России. Сейчас всё, что происходит на рынках, в других местах показывает, что Россия была права и многие люди во многих странах понимают это и ценят», — сказал Дмитриев журналистам.

Он также отметил, что интерес к России растёт на фоне глобальной турбулентности, вызванной энергетическим кризисом и конфликтами в различных регионах. По мнению главы РФПИ, международное сообщество начинает осознавать, что многие кризисные явления могли бы быть смягчены при учёте российской точки зрения.

Ранее Дмитриев заявил, что достигнутый прогресс в российско-американских отношениях пытаются сорвать через фейковые вбросы от анонимных источников, которые распространяют силы, заинтересованные в продолжении конфликта. Он убеждён, что эти каналы специально запускают дезинформацию, чтобы не допустить позитивных сдвигов.