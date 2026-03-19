Дмитриев обвинил «разжигателей войны» в дезинформации против прогресса
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Достигнутый прогресс в российско-американских отношениях пытаются сорвать через фейковые вбросы от анонимных источников, которые распространяют силы, заинтересованные в продолжении конфликта. Такую позицию озвучил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своём аккаунте в соцсети X.
«Разжигатели войны из «глубинного государства» часто используют фальшивые анонимные источники, чтобы сорвать прогресс», — написал он.
Дмитриев убеждён, что эти неназванные каналы специально запускают дезинформацию, чтобы не допустить позитивных сдвигов.
Таким образом Дмитриев отреагировал на утверждение конгрессвумен Анны Паулины Луны о существовании целенаправленного сценария по дестабилизации отношений между Вашингтоном и Москвой. Американский законодатель ранее заявила о фиксируемых ей признаках организованной провокации, призванной искусственно обострить двустороннюю повестку.
