Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 марта, 09:39

Дмитриев обвинил «разжигателей войны» в дезинформации против прогресса

Достигнутый прогресс в российско-американских отношениях пытаются сорвать через фейковые вбросы от анонимных источников, которые распространяют силы, заинтересованные в продолжении конфликта. Такую позицию озвучил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своём аккаунте в соцсети X.

«Разжигатели войны из «глубинного государства» часто используют фальшивые анонимные источники, чтобы сорвать прогресс», — написал он.

Дмитриев убеждён, что эти неназванные каналы специально запускают дезинформацию, чтобы не допустить позитивных сдвигов.

Таким образом Дмитриев отреагировал на утверждение конгрессвумен Анны Паулины Луны о существовании целенаправленного сценария по дестабилизации отношений между Вашингтоном и Москвой. Американский законодатель ранее заявила о фиксируемых ей признаках организованной провокации, призванной искусственно обострить двустороннюю повестку.

Вероника Бакумченко
