Фон дер Ляйен: Еврокомиссия не пересмотрит сроки отказа от российского СПГ
Еврокомиссия не будет пересматривать сроки отказа от российского сжиженного природного газа, несмотря на войну на Ближнем Востоке и разгоревшийся энергетический кризис. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«У нас есть цели, и мы придерживаемся наших целей», — сказала она.
Ранее европейцев предупредили о тяжёлых финансовых последствиях войны в Иране. По мнению кандидата экономических наук Инны Литвиненко, в ЕС ожидается резкий скачок цен на газ, если конфликт затянется. Она считает, что к концу года стоимость топлива рискует вырасти на 150%, а при самом пессимистичном сценарии — на 200%.
