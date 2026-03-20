20 марта, 05:53

Фон дер Ляйен: Еврокомиссия не пересмотрит сроки отказа от российского СПГ

Танкер с СПГ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Еврокомиссия не будет пересматривать сроки отказа от российского сжиженного природного газа, несмотря на войну на Ближнем Востоке и разгоревшийся энергетический кризис. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«У нас есть цели, и мы придерживаемся наших целей», — сказала она.

QatarEnergy потеряет около 20 млрд долларов в год из-за атак Ирана

Ранее европейцев предупредили о тяжёлых финансовых последствиях войны в Иране. По мнению кандидата экономических наук Инны Литвиненко, в ЕС ожидается резкий скачок цен на газ, если конфликт затянется. Она считает, что к концу года стоимость топлива рискует вырасти на 150%, а при самом пессимистичном сценарии — на 200%.

Матвей Константинов
