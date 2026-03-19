В России спрогнозировали рост цен на газ в Европе до 200% из-за конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке ударит по карману европейцев. Кандидат экономических наук Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» спрогнозировала резкий скачок цен на газ, если война между США и Ираном затянется.

По словам эксперта, уже сейчас объёмы природного газа в Европе сжимаются из-за нестабильности в регионе. Если боевые действия не прекратятся, к концу 2026 года стоимость топлива может подскочить на 150%. При самом пессимистичном сценарии, когда конфликт продлится весь следующий год, рост достигнет 200%.

Литвиненко напомнила, что ранее цены уже взлетали в пять раз. Сейчас ситуация повторяется, и европейским странам пора задуматься, где брать газ для 2027 года. Единственный способ избежать катастрофы, по мнению экономиста, — восстановить отношения с Россией и снять санкции с отечественного газа. Без этого шага Европу ждёт энергетический кризис.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе резко взлетели после удара Ирана по комплексу СПГ в Катаре. По данным агентства Bloomberg, фьючерсы подскочили на 35%, а с начала обострения конфликта 28 февраля цены увеличились более чем вдвое.