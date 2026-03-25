TWZ указал на загадочные «квадраты» на американских B-2, бомбивших Иран

Обозреватель портала TWZ Тайлер Роговей обратил внимание на появление необычных квадратных отметок на передней кромке крыльев двух американских стратегических бомбардировщиков B-2. Эти самолёты участвовали в операции «Эпическая ярость», в ходе которой были нанесены удары по Ирану.

Анализ фотографий, предоставленных центральным командованием вооруженных сил США, выявил появление на передних кромках крыльев самолётов загадочных новых опознавательных знаков. Особое внимание журналиста привлекли белые прямоугольники в чёрных рамках, замеченные на двух самолётах, ожидавших взлета на аэродроме Уайтман 17 марта. Эти элементы, расположенные симметрично на верхней и нижней поверхностях крыла, по всей видимости, были закреплены с помощью специального авиационного скотча, чтобы уменьшить их радиолокационную сигнатуру.

Роговей подчеркнул, что точное предназначение упомянутых компонентов на стратегическом бомбардировщике в настоящее время не установлено. Он также охарактеризовал B-2 как «американскую икону» и «национальное достояние».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о проведении контактов с Ираном по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, переговоры носили конструктивный характер и продолжались в течение двух дней. Американская сторона также заявила о решении временно отложить возможные удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана. Речь шла о пятитидневной паузе, которую поручили реализовать Пентагону.