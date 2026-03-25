Песков заявил о продолжающихся контактах России и США по Украине

Россия продолжает контакты с США по теме Украины. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, взаимодействие между Москвой и Вашингтоном идет по действующим каналам. Он отметил, что российская сторона получает информацию о происходящем.

Песков также заявил, что Москва положительно оценивает усилия американской стороны, связанные с попытками выйти на урегулирование конфликта.

В Кремле подчеркнули, что речь идет о работе по созданию условий для дальнейшего движения в сторону урегулирования ситуации вокруг Украины.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте после полуторачасовых переговоров заявил, что Владимир Зеленский готов подписывать мирную сделку с Россией. Однако в РФ считают, что выхлоп от этого будет примерно нулевой, поскольку речь вновь идёт о мире на условиях Киева.