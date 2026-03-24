Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что Владимир Зеленский хочет мирного соглашения по Украине, однако речь опять идёт о мире на киевских условиях, которые неприемлемы для России. Об этом сайту MK.ru рассказал политолог Владимир Жарихин.

По словам Жарихина, одного желания украинского политика недостаточно — необходимы реальные компромиссы, которых пока не наблюдается. Тем временем поставки оружия Киеву из Европы не сокращаются, а удары по российским объектам продолжаются.

Политолог назвал заявление Рютте рассчитанным на внутреннюю аудиторию. Таким образом альянс пытается представить себя сторонником мирного урегулирования, но на условиях, выдвигаемых Киевом.

«Мол, Зеленский хочет мира, а (президент РФ Владимир) Путин не хочет», — пояснил он.

Кроме того, по мнению эксперта, это может быть сигналом к возобновлению переговоров — но уже с участием европейских посредников.

Напомним, недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению мирной сделки с Россией. Такое заявление прозвучало на фоне их совместных переговоров. Глава Североатлантического альянса теперь хочет убедиться, что РФ будет играть по правилам.