Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в ходе полуторачасовой беседы с Владимиром Зеленским в Лондоне лидер киевского режима выразил готовность «заключить сделку». По его словам, теперь необходимо донести эту позицию до России и убедиться, что Москва готова играть по правилам.

«Он хочет заключить сделку, и нам нужно убедиться, что мы также донесём это до русских», — приводит его слова CBS News.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов предположил, что Зеленский может принять решение о выводе войск из Донбасса без проведения референдума. По его мнению, недавний опрос Киевского международного института социологии использовался для того, чтобы сформировать у украинцев мысль о том, что многие уже согласны на такой шаг.