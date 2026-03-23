23 марта, 04:02

Генсек НАТО Рютте заявил о готовности Зеленского к мирной сделке с Россией

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в ходе полуторачасовой беседы с Владимиром Зеленским в Лондоне лидер киевского режима выразил готовность «заключить сделку». По его словам, теперь необходимо донести эту позицию до России и убедиться, что Москва готова играть по правилам.

«Он хочет заключить сделку, и нам нужно убедиться, что мы также донесём это до русских», — приводит его слова CBS News.

Зеленский отложил выборы президента до конца СВО
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов предположил, что Зеленский может принять решение о выводе войск из Донбасса без проведения референдума. По его мнению, недавний опрос Киевского международного института социологии использовался для того, чтобы сформировать у украинцев мысль о том, что многие уже согласны на такой шаг.

Артём Гапоненко
