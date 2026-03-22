Глава киевского режима Владимир Зеленский может принять решение о выводе Вооружённых сил Украины из Донбасса без проведения референдума. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в беседе с РИА «Новости».

По словам эксперта, доклад Киевского международного института социологии (КМИС) нужен был Зеленскому не для выяснения мнения украинцев о территориальных уступках, а чтобы навязать обществу мысль о том, что многие граждане уже согласны вывести войска из Донбасса.

«Если так и дальше пойдёт, то большинство жителей страны начнут воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. В этом случае проводить референдум не потребуется, Зеленский скажет, что всем всё и так ясно», — отметил Денисов.

Ранее сообщалось, что Зеленский сознательно избегает проведение выборов в условиях потенциального перемирия, поскольку боится поражения. С таким низким рейтингом он может рассчитывать только на четвёртое место. Проводить выборы в этой ситуации — большой риск для его политической карьеры.