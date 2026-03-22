Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 13:08

«Скажет, что всем всё ясно»: Эксперт предрёк уход Украины из Донбасса

Эксперт Денисов: Зеленский может вывести войска из Донбасса без референдума

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Глава киевского режима Владимир Зеленский может принять решение о выводе Вооружённых сил Украины из Донбасса без проведения референдума. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в беседе с РИА «Новости».

По словам эксперта, доклад Киевского международного института социологии (КМИС) нужен был Зеленскому не для выяснения мнения украинцев о территориальных уступках, а чтобы навязать обществу мысль о том, что многие граждане уже согласны вывести войска из Донбасса.

«Если так и дальше пойдёт, то большинство жителей страны начнут воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. В этом случае проводить референдум не потребуется, Зеленский скажет, что всем всё и так ясно», — отметил Денисов.

Большинство украинцев поддерживают референдум о мире с РФ и вывод войск из Донбасса, но есть нюанс

Ранее сообщалось, что Зеленский сознательно избегает проведение выборов в условиях потенциального перемирия, поскольку боится поражения. С таким низким рейтингом он может рассчитывать только на четвёртое место. Проводить выборы в этой ситуации — большой риск для его политической карьеры.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar