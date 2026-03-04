Зеленский отменил выборы на Украине из-за страха «политического суицида», уверен политолог
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский избегает проведения выборов во время возможного перемирия, потому что с треском их проиграет, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» эксперт Института стран СНГ Иван Скориков. По его словам, свежие соцопросы, в том числе международных компаний, ставят главу киевского режима лишь на четвёртое место.
Это не ангажированные украинские опросы, а реальная точка зрения Запада, от которого Зеленский полностью зависит. Сам факт появления таких данных сигнализирует о падении его рейтинга, поэтому он не хочет рисковать.
«В этих условиях он понимает, что проводить выборы сейчас — значит подписать самому себе приговор, совершить политический суицид», — цитирует политолога kp.ru.
Напомним, ранее Владимир Зеленский отложил выборы президента до конца СВО. Он также заявил, что не уверен в своём выдвижении на будущих выборах. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Зеленского диктатором за отмену выборов.
