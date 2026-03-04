Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 10:51

Зеленский отменил выборы на Украине из-за страха «политического суицида», уверен политолог

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский избегает проведения выборов во время возможного перемирия, потому что с треском их проиграет, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» эксперт Института стран СНГ Иван Скориков. По его словам, свежие соцопросы, в том числе международных компаний, ставят главу киевского режима лишь на четвёртое место.

Медведчук запретил Зеленскому идти на новый срок
Медведчук запретил Зеленскому идти на новый срок

Это не ангажированные украинские опросы, а реальная точка зрения Запада, от которого Зеленский полностью зависит. Сам факт появления таких данных сигнализирует о падении его рейтинга, поэтому он не хочет рисковать.

«В этих условиях он понимает, что проводить выборы сейчас — значит подписать самому себе приговор, совершить политический суицид», — цитирует политолога kp.ru.

Конфликт в Иране похоронил мечты Зеленского о мощной системе ПВО для Украины
Конфликт в Иране похоронил мечты Зеленского о мощной системе ПВО для Украины

Напомним, ранее Владимир Зеленский отложил выборы президента до конца СВО. Он также заявил, что не уверен в своём выдвижении на будущих выборах. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Зеленского диктатором за отмену выборов.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar