Владимир Зеленский не имеет права выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Соответствующую статью опубликовал экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он напомнил, что согласно киевской конституции, президент избирается не более чем на пять лет и не более чем на два срока подряд. А значит, возможное переизбрание Зеленского будет прямым нарушением этого положения.

«Зеленский на это (выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах, — Прим. Life.ru) не имеет права, согласно конституции Украины», — написал Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте движения.

Кроме того, действующий глава киевского режима уже является нелегитимным, и конституция не даёт ему права участвовать в очередных выборах.