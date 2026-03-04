Владимир Путин
4 марта, 09:52

Медведчук запретил Зеленскому идти на новый срок

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский не имеет права выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Соответствующую статью опубликовал экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он напомнил, что согласно киевской конституции, президент избирается не более чем на пять лет и не более чем на два срока подряд. А значит, возможное переизбрание Зеленского будет прямым нарушением этого положения.

«Зеленский на это (выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах, — Прим. Life.ru) не имеет права, согласно конституции Украины», — написал Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте движения.

Кроме того, действующий глава киевского режима уже является нелегитимным, и конституция не даёт ему права участвовать в очередных выборах.

Ранее украинские СМИ сообщали, что президентские выборы могут пройти осенью 2026-го, а парламентские — весной 2027-го. Администрация президента США Дональда Трампа, в свою очередь, настаивает на проведении голосования уже к лету. Владимир Зеленский признал серьёзное давление со стороны Вашингтона по этому вопросу.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
