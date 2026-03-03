Владимир Путин
3 марта, 10:40

Зеленский заявил, что не уверен в своём выдвижении на будущих выборах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что не уверен в своём участии в возможных будущих выборах президента Украины. По его словам, голосование может состояться только после завершения конфликта.

«И я совсем не уверен, что буду баллотироваться», — ответил он на вопрос издания.

Ранее в интервью Axios Зеленский допускал, что выборы могут пройти одновременно с референдумом по мирному соглашению, и не исключал своего участия в них в случае прекращения огня. Однако теперь его риторика изменилась.

Зеленский отложил выборы президента до конца СВО
Зеленский отложил выборы президента до конца СВО

Ранее украинские СМИ сообщали, что президентские выборы на Украине могут пройти осенью 2026-го, а парламентские — весной 2027-го. Администрация Трампа требует провести выборы на Украине уже к лету. Зеленский признал, что Вашингтон оказывает серьёзное давление. Однако позже выяснилось, что Верховная рада готовит законопроект о голосовании только после окончания войны.

Александра Мышляева
