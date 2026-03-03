Зеленский заявил, что не уверен в своём выдвижении на будущих выборах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что не уверен в своём участии в возможных будущих выборах президента Украины. По его словам, голосование может состояться только после завершения конфликта.
«И я совсем не уверен, что буду баллотироваться», — ответил он на вопрос издания.
Ранее в интервью Axios Зеленский допускал, что выборы могут пройти одновременно с референдумом по мирному соглашению, и не исключал своего участия в них в случае прекращения огня. Однако теперь его риторика изменилась.
Ранее украинские СМИ сообщали, что президентские выборы на Украине могут пройти осенью 2026-го, а парламентские — весной 2027-го. Администрация Трампа требует провести выборы на Украине уже к лету. Зеленский признал, что Вашингтон оказывает серьёзное давление. Однако позже выяснилось, что Верховная рада готовит законопроект о голосовании только после окончания войны.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.