Захарова назвала Зеленского диктатором за отмену выборов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова окрестила Владимира Зеленского диктатором из-за отказа от проведения выборов президента Украины до окончания конфликта. Для оценки ситуации ей понадобилось всего одно слово.
«Диктатор», — выпалила дипломат в беседе с «Известиями» 3 марта.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что выборы нового президента Украины важны для россиян и американцев, но украинцам это совершенно ни к чему. При этом украинский политик до сих пор не уверен до конца, будет ли он выдвигать свою кандидатуру. А сегодня Зеленский заявил, что на Украине не будет никаких выборов, пока не завершится конфликт.
