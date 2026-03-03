Владимир Путин
3 марта, 11:56

Захарова назвала Зеленского диктатором за отмену выборов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова окрестила Владимира Зеленского диктатором из-за отказа от проведения выборов президента Украины до окончания конфликта. Для оценки ситуации ей понадобилось всего одно слово.

«Диктатор», — выпалила дипломат в беседе с «Известиями» 3 марта.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что выборы нового президента Украины важны для россиян и американцев, но украинцам это совершенно ни к чему. При этом украинский политик до сих пор не уверен до конца, будет ли он выдвигать свою кандидатуру. А сегодня Зеленский заявил, что на Украине не будет никаких выборов, пока не завершится конфликт.

    avatar