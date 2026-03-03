Захарова назвала Зеленского диктатором за отмену выборов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова окрестила Владимира Зеленского диктатором из-за отказа от проведения выборов президента Украины до окончания конфликта. Для оценки ситуации ей понадобилось всего одно слово.

