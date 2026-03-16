Большинство украинцев готовы поддержать мирное соглашение с Россией, если оно будет вынесено на референдум и гарантирует вступление в Евросоюз. Таковы данные опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно исследованию, при определенных условиях идею референдума о мирном договоре, подразумевающем «неопределённые территориальные уступки», поддерживает 61% респондентов. Ключевыми стимулами для положительного ответа стали обещания членства Украины в ЕС к 2027 году, международные гарантии безопасности и перспективы восстановления экономики. Из тех, кто готов прийти на участки, 85% намерены проголосовать «за».

Однако без дополнительных разъяснений о выгодах мира количество сторонников референдума падает до 50%, что на 5% меньше, чем в январе. Одновременно выросло число противников — с 32% до 40%.

Социологи также отмечают высокую потенциальную явку: 64% опрошенных заявили о готовности проголосовать, хотя только половина из них уверены в этом твёрдо. Еще 30% участие в референдуме не планируют.

Ранее сообщалось, что Зеленский сознательно избегает проведение выборов в условиях потенциального перемирия, поскольку боится поражения. Текущий рейтинг главы киевского режима позволяет ему занять лишь четвёртое место. Падение популярности ставит под угрозу его политическое будущее, поэтому объявлять выборы в такой ситуации для него крайне рискованно.