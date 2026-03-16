16 марта, 13:57

Большинство украинцев поддерживают референдум о мире с РФ и вывод войск из Донбасса, но есть нюанс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi

Большинство украинцев готовы поддержать мирное соглашение с Россией, если оно будет вынесено на референдум и гарантирует вступление в Евросоюз. Таковы данные опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно исследованию, при определенных условиях идею референдума о мирном договоре, подразумевающем «неопределённые территориальные уступки», поддерживает 61% респондентов. Ключевыми стимулами для положительного ответа стали обещания членства Украины в ЕС к 2027 году, международные гарантии безопасности и перспективы восстановления экономики. Из тех, кто готов прийти на участки, 85% намерены проголосовать «за».

Однако без дополнительных разъяснений о выгодах мира количество сторонников референдума падает до 50%, что на 5% меньше, чем в январе. Одновременно выросло число противников — с 32% до 40%.

Социологи также отмечают высокую потенциальную явку: 64% опрошенных заявили о готовности проголосовать, хотя только половина из них уверены в этом твёрдо. Еще 30% участие в референдуме не планируют.

Зеленский заявил, что выборы на Украине якобы не так важны для граждан
Зеленский заявил, что выборы на Украине якобы не так важны для граждан

Ранее сообщалось, что Зеленский сознательно избегает проведение выборов в условиях потенциального перемирия, поскольку боится поражения. Текущий рейтинг главы киевского режима позволяет ему занять лишь четвёртое место. Падение популярности ставит под угрозу его политическое будущее, поэтому объявлять выборы в такой ситуации для него крайне рискованно.

BannerImage
Наталья Афонина
