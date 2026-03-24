Вашингтон начал поиск компаний, готовых поставить на украинскую территорию взрывчатые материалы и специализированное оборудование. Интерес к данной инициативе проявил Госдепартамент США, который рассматривает возможность привлечения представителей малого бизнеса. Об этом говорится в правительственных документах Америки, которые изучило РИА «Новости».

Речь идёт о поддержке сапёрных подразделений, занимающихся поиском и уничтожением неразорвавшихся снарядов. В правительственных документах ведомства перечислен обширный список необходимых средств: от пластичной взрывчатки C4 до капсюлей-детонаторов и детонирующих шнуров.

Согласно плану, продукцию могут отправлять либо непосредственно в Киев, либо в логистический хаб американского внешнеполитического ведомства, расположенный в Балтиморе. Установлен и временной регламент: срок транспортировки не должен превышать полугода с даты подписания соглашения.

Важно учитывать, что текущий запрос пока носит исключительно исследовательский характер. Это не является официальным тендером или юридически обязывающим документом. Американская сторона пока зондирует рынок, выясняя потенциальные возможности подрядчиков.

Ранее звучали заявления о давлении со стороны Вашингтона на украинские власти в контексте возможного урегулирования конфликта. Киеву выдвигаются жёсткие условия, связанные с территориальными вопросами и санкционной политикой. Речь может идти о фактическом ультиматуме без гарантий со стороны США.