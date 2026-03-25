Минобороны: ВС РФ поразили цеха сборки БПЛА и склады ВСУ в 149 районах
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные в течение суток нанесли удары по 149 районам на территории Украины. В Минобороны РФ сообщили, что в числе поражённых целей — цеха сборки беспилотников дальнего действия и места их запуска, объекты энергетики, склады боеприпасов и горючего, а также пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
За минувшую неделю ВС России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по целям на Украине. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.
