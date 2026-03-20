ВС РФ за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ

За минувшую неделю ВС России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по целям на Украине. Об этом сообщило Минобороны. Помимо прочего, поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.

«Поражены <...> места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно о применении ВС РФ новейших дронов с искусственным интеллектом, которые у западных разведок не получается отследить. «Изделие-30» похож на уже ставший легендарным «Ланцет», но применяется на дистанции около 200 километров. При этом дрон работает автономно — без прямой связи с оператором, что снижает действенность систем РЭБ.