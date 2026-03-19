«Кошмарят Киев»: Западная разведка разводит руками из-за нового оружия Армии России на СВО

ВС РФ начали применять новейшее «Изделие-30» и дроны с искусственным интеллектом, которые западные разведки не могут отследить. Такой анализ последних ударов по Украине представил «Царьграду» военный обозреватель Влад Шлепченко.

По его словам, в Киеве нашли обломки беспилотника, похожего на «Ланцет», но применённого на дистанции около 200 км — что нетипично для этой модели. Цветные метки на крыльях могут указывать на работу ИИ в рамках роевого взаимодействия: одни дроны ищут цели, другие атакуют автономно, без прямой связи с оператором. Это снижает уязвимость перед РЭБ.

Ещё более серьёзная угроза для противника — ракета «Изделие-30». По имеющимся данным, её дальность достигает 1500 км, боевая часть — 800 кг. Важно, что её пуск зафиксировали без предварительного вылета стратегической авиации. Это значит, что ракету адаптировали для тактических самолётов или даже наземных установок, что радикально повышает внезапность и количество носителей.

«Привычные схемы отслеживания в данном случае оказываются неэффективными», — отмечает Шлепченко.

По его словам, речь идёт не о разовых эпизодах, а о тестировании и масштабировании технологий, которые вскоре смогут «кошмарить» тылы противника системно.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия в марте освободила 12 населённых пунктов. По его словам, военнослужащие показывают стабильно высокие темпы продвижения весь месяц, существенно расширяя зону контроля.