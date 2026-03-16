Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 марта, 17:20

Герасимов: ВС РФ освободили 12 населённых пунктов за март

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российская армия продолжает активное наступление на ключевых направлениях, существенно расширяя зону контроля. Только за первую половину марта подразделениям удалось занять более десятка новых территорий. Такую статистику привёл начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам проверки боевых задач в зоне ответственности группировки «Южная».

«За две недели марта соединениями и воинскими частями Объединённой группировки войск освобождено 12 населённых пунктов», — заявил Герасимов, подводя предварительные итоги наступательных действий.

По словам генерала армии, темпы продвижения остаются стабильно высокими. Доклад прозвучал в ходе рабочей поездки начальника Генштаба на пункт управления, где он также заслушал командующего группировкой «Южная» Сергея Медведева о текущей обстановке.

Новости СВО. ВС РФ штурмуют Константиновку и зачищают Сумщину, ВСУ бегут из Сопычи под огнём, Зеленский попал в немилость к Трампу, 14 марта
Новости СВО. ВС РФ штурмуют Константиновку и зачищают Сумщину, ВСУ бегут из Сопычи под огнём, Зеленский попал в немилость к Трампу, 14 марта

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвинулись на Константиновском направлении, взяв под контроль участок между Берестком и Иванопольем. Противник пытается контратаковать, но инициатива остаётся за нашими подразделениями.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
