Российская армия продолжает активное наступление на ключевых направлениях, существенно расширяя зону контроля. Только за первую половину марта подразделениям удалось занять более десятка новых территорий. Такую статистику привёл начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам проверки боевых задач в зоне ответственности группировки «Южная».

«За две недели марта соединениями и воинскими частями Объединённой группировки войск освобождено 12 населённых пунктов», — заявил Герасимов, подводя предварительные итоги наступательных действий.

По словам генерала армии, темпы продвижения остаются стабильно высокими. Доклад прозвучал в ходе рабочей поездки начальника Генштаба на пункт управления, где он также заслушал командующего группировкой «Южная» Сергея Медведева о текущей обстановке.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвинулись на Константиновском направлении, взяв под контроль участок между Берестком и Иванопольем. Противник пытается контратаковать, но инициатива остаётся за нашими подразделениями.