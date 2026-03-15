Пушилин: ВС РФ заняли поля между Берестком и Иванопольем на Константиновском направлении

Российские подразделения заняли поля между населёнными пунктами Бересток и Иванополье на Константиновском направлении. Об этом в своём канале в Max заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Константиновское направление. Нашим бойцам удалось занять поля между Берестком и Иванопольем. Противник пытается контратаковать, но инициатива на стороне наших подразделений», — сказал он в видеообращении.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что продолжают теснить противника на севере ДНР и уже приближаются к Славянску. Глава республики назвал ситуацию обнадёживающей, но предупредил, что до развязки ещё далеко.